By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विराट कोहली के फैंस के लिए बुरी खबर, IPL 2026 में बदलेगा RCB का होम ग्राउंड!
रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली की टीम आरसीबी आईपीएल 2026 के मैच बेंगलुरु की जगह रायपुर या इंदौर में खेल सकती है.
IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है. टीम आईपीएल 2026 के मैच बेंगलुरु की जगह रायपुर या इंदौर में खेल सकती है. इसकी वजह पिछले साल चैंपियन बनने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी के अगले सीजन के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाने की संभावना कम है. टीम अपने घरेलू मैच बेंगलुरु में नहीं कराना चाहती. आरसीबी ने अपने मैचों के आयोजन के लिए कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से बातचीत नहीं की है.
आरसीबी का होम ग्राउंड
आईपीएल 2026 में आरसीबी के होम ग्राउंड के रूप में रायपुर और इंदौर के नाम पर विचार किया जा रहा है. रायपुर का नाम काफी आगे चल रहा है. आरसीबी आईपीएल 2025 की चैंपियन है. टीम का यह पहला खिताब है. जीत के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा था. टीम के खिलाड़ी और मैनेजमेंट के साथ लाखों की संख्या में प्रशंसक स्टेडियम के अंदर और बाहर जमा थे. प्रशंसकों की संख्या उम्मीद से ज्यादा थी और इस वजह से भगदड़ मच गई. इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी.
मची थी भगदड़
आरसीबी की सोशल मीडिया टीम को ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भगदड़ की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. अधिकारियों और खिलाड़ियों तक प्रशंसकों की मौत की खबर पहुंचने के बाद जश्न के कार्यक्रम को छोटा किया गया. कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी और कई बड़े अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था. आरसीबी ने बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा की थी.
हाल में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान दिल्ली और आंध्र प्रदेश का मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था. विराट कोहली दिल्ली टीम का हिस्सा थे. कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए स्थानीय प्रशंसकों के बड़ी संख्या में जुटने की संभावना थी. इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने इस मैच के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में कराया गया था. (इनपुट: आईएएनएस)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें