एशिया कप से पहले विराट कोहली ने बदला हेयरस्टाइल, आपने नया लुक देखा क्या!

Virat Kohli New Haircut: टीम इंडिया इन दिनों एशिया कप की तैयारियों के लिए बैंगलुरु में ट्रेनिंग कैम्प कर रही है. 30 अगस्त से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने लुक में कुछ बदलाव किया है. दुनिया के स्टायलिश खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले कोहली ने इस बार अपने हेयरस्टाइल को नया लुक दिया है. कोहली का यह नया लुक इंटरनेट पर वायरल है.

विराट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने इस नए हेयरकट का फोटो शेयर किया. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी पर अपने हेयर स्टायलिस्ट की तारीफ भी की. उन्होंने लिखा, ‘हमेशा ही टॉप जॉब करता है, माय मैन अलफहाद अहमद.’

कोहली के इस हेयरस्टाइल की अगर बात करें तो उन्होंने अपने कान के आगे से अपनी शेव और बालों के साइड वाले हिस्से में बहुत ही छोटे बाल रखे हैं, जबकि कान से नीचे आते ही शेव का साइज बढ़ा हुआ है. वहीं बालों की अगर बात करें कतो कानों के पीछे उनके बढ़े हुए बाल हैं.

कई फैन्स विराट के इस नए लुक को युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) के लुक में कंपेयर कर रहे हैं. हाल ही में ईशान किशन का नया हेयरस्टाइल भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था. ईशान का हेयरकट भी विराट के हेयरकट से मिलता जुलता था, जिसमें उन्होंने भी साइड के बाल बहुत छोटे रखे थे, जबकि बीच में उन्होंने स्पाइसी कट (खड़े हुए बाल) रखे थे.