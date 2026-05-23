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Virender Sehwag Decode Srh Formula Says Their Batting Is Real Power

सनराइजर्स की बैटिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत, पहले बैटिंग करके विरोधी टीम पर बनाती है दबाव

भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने कहा कि सनराइजर्स की ताकत उसकी बैटिंग है और इसलिए वे अपने घर में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं.

ईशान किशन @IPL-BCCI

आईपीएल में अपने लास्ट लीग मैच में विस्फोटक अंदाज दिखाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने डिफेंडिंग चैम्पिय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया, जिस पर भारत के ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग फिदा हैं. उन्होंने टीम की बैटिंग अप्रोच की जमकर तारीफ की है. सहवाग का कहना है कि SRH की सबसे बड़ी ताकत घर में उनकी बल्लेबाजी का दबदबा है.

SRH ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए. टीम की ओर से ईशान किशन ने 46 गेंदों पर 79 रनों की दमदार पारी खेली, तो अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों में 56 रनों की आतिशी पारी खेली. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 24 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया. जवाब में, 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी 4 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी.

एसआरएच के घरेलू मैदान पर दबदबे का विश्लेषण करते हुए सहवाग ने कहा कि पहली पारी में मुश्किल टोटल बनाने की उनकी काबिलियत उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई है. सहवाग ने ‘जियोस्टार’ से बात करते हुए कहा, ‘SRH का अपने घर में बैटिंग का दबदबा उनकी सबसे बड़ी ताकत है. जब वे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अपनी बेस्ट फॉर्म में होते हैं. उन्होंने लगातार 230 से 240 रन बनाए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘इस तरह का टोटल चेज करने वाली टीम पर तुरंत प्रेशर पड़ता है. आरसीबी के खिलाफ वे और भी ऊपर गए और 255 रन बनाए. इससे पहले ही ओवर से रनों का पीछा करना बहुत मुश्किल हो गया. आरसीबी टारगेट का पीछा करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन सभी जानते थे कि अगर पावरप्ले उनके पक्ष में नहीं गया, तो मैच एसआरएच के कंट्रोल में होगा.’

आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर की 19 गेंदों पर 44 रन की तेज तर्रार पारी के साथ आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पावरप्ले के बाद अय्यर, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के विकेट ने मैच को हैदराबाद के पक्ष में मोड़ दिया. सहवाग ने आगे कहा, ‘और ठीक यही हुआ. पावरप्ले खत्म होने के बाद जब आरसीबी ने विकेट गंवाए, तो जरूरी रन रेट बढ़ता गया और मैच हाथ से निकल गया. सपाट पिचों पर, बड़ा टोटल बनाना और फिर स्कोरबोर्ड के दबाव को बाकी काम करने देना एसआरएच का अपने घर में सिग्नेचर मूव बन गया है.’

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