पाकिस्तान पर फिर गरजे वीरेंदर सहवाग, आईना दिखाकर बोले- सूद समेत लौटाने की है आदत

नई दिल्ली. भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बेखौफ अंदाज वाली बैटिंग शुरू कर दी है. सहवाग ने पाकिस्तान के प्रदर्शन पर खूब मजे लिए, जो पाकिस्तानी फैन्स को रास नहीं आया. कुछ ने सहवाग से इसकी शिकायत की तो वीरू ने अपने ही अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया है. सहवाग ने सोशलमीडिया वेबसाइट एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर एक धमाकेदार पोस्ट कर पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया है.

दरअसल शुक्रवार को सहवाग ने अपने एक्स हैंडल पर ‘बाय बाय पाकिस्तान’ लिखा हुआ एक पोस्टर शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, ‘पाकिस्तान जिंदा भाग! आपकी विमान यात्रा सुरक्षित हो.’

इसके बाद पाकिस्तान के फैन्स को वीरू का यह अंदाज रास नहीं आया. उन्होंने सहवाग की इस पोस्ट पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू की. पाकिस्तानियों इस खीझ पर सहवाग ने करारा छक्का जड़ा है. उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. उन्होंने यह सबक देते हुए अपनी ताजा एक्स पोस्ट पर पाकिस्तान की हरकतों के स्क्रीन शॉट भी शेयर किए हैं.

In the 21st century there have been 6 ODI world cups.

In 6 attempts, only once in 2007 did we not qualify for the semi-finals and have qualified in 5 of the last 6 World cups. On the other hand only once have Pakistan qualified for the semis in 6 attempts in 2011.

And they come… pic.twitter.com/W7U67pBrFU

