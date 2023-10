Hindi Cricket Hindi

Virender Sehwag Funny Comment Viral On Social Media On Pakistan Cricket Team

फाफड़ा जलेबी खाना था, इसलिए जल्दी थी...सहवाग ने पाकिस्तान के जमकर मजे लिए

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.5 ओवर में 191 रन पर ढेर हो गई, भारतीय टीम ने 30.3 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया

Virender Sehwag

वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन पर ढेर हो गई थी, भारत ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारत की वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आठवीं जीत है. भारत की इस जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने पाकिस्तानी टीम के मजे लिए हैं.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने पाकिस्तान के 191 रन पर ऑल आउट होने के बाद ट्वीट किया…पाकिस्तान का स्कोर जब दो विकेट पर 155 रन था, तब उनको याद आया कि उनके शाम के नाश्ते का टाइम हो गया है. फाफड़ा जलेबी दिखा, इसलिए जल्दी से 191 रन पर ऑल आउट हो गए.

Pakistan after being 155/2 , unko yaad aaya unke Shaam ke naashte ka time ho gaya. Fafda Jalebi dikha Isliye Jaldi se 191 all out.

And we are the biggest democracy so sabne 2-2-2-2-2 wicket liye. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 14, 2023

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने इसके अलावा टीम इंडिया की जीत पर भी कई ट्वीट किए हैं. सहवाग ने लिखा..डिमोलिशन, इस मैच के नतीजे के लिए लिए 72 ओवर काफी थे और क्या जीत थी. रोहित, बुमराह कुलदीप ने शानदार प्रदर्शन किया, यह जीत यादगार है. भारत माता की जय.

Demolition Pro Max. Completely owned the Pakistanis. 72 overs were enough for a result and what a win.

Rohit spectacular, Bumrah ,Kuldeep outstanding and a win to cherish.

Bharat Mata Ki Jai pic.twitter.com/ktwJuvNqdV — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 14, 2023

Pakistani bowlers Sharmaa rahe thhey, Apne Sharma ji Garmaa rahe thhey.

What an innings by Rohit Sharma. One of the cleanest ball striking you will see. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 14, 2023

Looks like the big boys are playing against school kids.

Total demolition of Pakistan. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 14, 2023

192 रन के लक्ष्य को भारत ने आसानी से किया हासिल

इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान के 191 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के 86 रन और श्रेयस अय्यर के नाबाद 53 रन की मदद से 30.3 ओवर में हासिल कर लिया.

