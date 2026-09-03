Hanuman Ansh देखकर वीरेंदर सहवाग भी बोले- सीता-राम, वीडियो शेयर कर बताया बाबा नीम करोली का प्रभाव

पूर्व बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखकर यह प्रतिक्रिया दी.

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वीरेंदर सहवाग ने हनुमान अंश का दिया रिव्यू @Instagram

वीरेंदर सहवाग ने की फिल्म हनुमान अंश की तारीफ

वीडियो शेयर कर दिया फिल्म का रिव्यू

बताया- बाबा नीम करोली का महत्व

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महान संत बाबा नीम करोली के जीवन पर रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार चमत्कार कर रही है. करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और अब फैन्स में इसे लेकर खूब क्रेज दिख रहा है. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने भी इस फिल्म को देखकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली के प्रभाव के बारे में उन्होंने जितना सुना है उसे एक फिल्म में उतारना भले संभव नहीं है लेकिन फिल्म से उनके प्रभाव की एक झलक जरूर मिलती है. सहवाग ने कहा कि अगर आप महाराज (बाबा नीम करोली) जी को जानते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए.

फैन में बढ़ रहा हनुमान अंश का क्रेज

इस फिल्म के कारोबार की बात करें तो पहले इस फिल्म को ठंडी शुरुआत मिली थी लेकिन धीरे-धीरे जब सोशल मीडिया पर इसे देखने वालों ने सराहना शुरू किया तो किसी चमत्कार की तरह इस फिल्म के प्रति क्रेज भी बढ़ता जा रहा है. सहवाग भी इस फिल्म को देखकर उसके मुरीद हो गए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बाबा के प्रभाव और इस फिल्म पर अपनी राय रखी है.

सहवाग ने शेयर किया वीडियो

वीरू ने इस फिल्म की समीक्षा करते हुए पोस्ट किए वीडियो में लिखा, ‘महाराज जी की लीला बहुत निराली है. उनको समझना शायद संभव नहीं, उनकी कृपा को महसूस करना जरूर संभव है…’

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वीरू ने बताया- बाबा नीम करोली का प्रभाव

इस वीडियो की शुरुआत सहवाग ने ‘सीता-राम’ से की. इसके बदा उन्होंने बाबा नीम करोली के प्रभाव और उन पर फिल्म पर चर्चा की. सहवाग ने कहा, ‘करीब 10 साल पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने महाराज जी औ उनकी लीलाओं के बारे में बताया था. तब से मैं उनके बारे में पढ़ता-सुनता आ रहा हूं. मेरे मन में तब से ही महाराज जी के प्रति एक गजब आकर्षण रहा है.’

53 साल बाद भी प्रभाव दिखा रही लीलाएं

इस पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा, ‘महाराज जी का व्यक्तित्व, उनकी करुणा, उनकी कृपा से उन्होंने अपने भक्तो में जो ट्रांस्फोर्मेशन लाया है. वह दर्शाता है कि वह क्या थे? वे व्यक्ति को बिना बताए, बिना जताए उसके सच्चेपन से मिला देते थे. सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज की कृपा और उनकी लीलाएं उनके शरीर छोड़ने के 53 साल बाद आज भी उनके भक्तों के जीवन पर दिखाई देती हैं.’

कैसी है फिल्म हनुमान अंश

वीरू आगे कहते हैं, ‘मैंने हाल ही में उनके जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी. महाराज जी एक फिल्म द्वारा बता पाना संभव नहीं है. लेकिन यह फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई गई है और बहुत अच्छी लिखी है यह महाराज जी को दिया गया एक सुंदर ट्रिब्यूट है.’

किस सीन ने छुआ सहवाग का दिल

इसके बाद सहवाग ने बताया कि वह फिल्म के किस सीन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने कहा, ‘फिल्म के एक सीन ने मुझे खासतौर से छुआ, जहां महाराज जी के गले में सांप हैं और एक भक्त कहता है आप तो शिव हैं एक दम भोले. महाराज जी कहते हैं, ‘भोले तो तुम हो. आंखे वही देखती हैं, जो मन में होता है और मन में वही दिखाता है, जो हृदय में होता है. ऐसे संत सदियो में आते हैं. महाराज जी को समझ पाना संभव नहीं है लेकिन उनकी झलक पाना जरूर संभव है और हनुमान उसी झलक को खूबसूरती से दिखाती है. अगर आप महाराज जी को जानते हैं तो यह फिल्म जरूर देखें.’