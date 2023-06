वीरेंदर सहवाग की नेकी को सलाम, बालासोर रेल हादसे में मां-बाप खोने वाले बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे

भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने ओडिशा में हुए रेल हादसे में मदद को हाथ बढ़ाया है. सहवाग ने अपने स्कूल में मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देने का ऐलान किया है. उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी. सहवाग ने रेल हादसे की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि यह तस्वीर हमें लंबे समय तक डराती रहेगी. दुख की इस घड़ी में मैं उन बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूं, जिन्होंने इस हादसे में अपने मां-बाप को खो दिया.

इस भारतीय दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज ने अपने टि्वटर हैडंल पर रेल हादसे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘यह तस्वीर हमें लंबे समय तक डराती रहेगी. दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं. मैं ऐसे बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बोर्डिंग फैसिलिटी में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का ऑफर करता हूं.’