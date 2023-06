'किसी दुकानदार ने हमसे पैसे नहीं लिए, कहा-आप हमारे मेहमान हैं'; PAK दौरे पर मिले 'प्यार' को वीरेंद्र सहवाग ने किया याद

भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने क्रिकेट करियर में कई बार पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है. टीम इंडिया के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 2003-04 में पाकिस्तान दौरे को लेकर एक फिर से अपनी यादें शेयर की है. वीरू ने कहा कि जब 2003-04 में भारतीय टीम ने 17 साल बाद पाकिस्तान (IND tour of PAK) का दौरा किया था तब उन्हें वहां के लोगों से बहुत प्यार मिला था.

सहवाग ने यूट्यूब चैनल पर गौरव कपूर के साथ बातचीत में कहा, ” लाहौर में हमारा दूसरा टेस्ट मैच था. यहां से मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए करीब 30-35 सूट लिए. लेकिन किसी भी दुकानदार ने हमसे पैसे नहीं लिए. उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं. उस दौरे पर पाकिस्तान में हमें हर जगह बहुत प्यार मिला.”