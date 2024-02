Hindi Cricket Hindi

Virender Sehwag Raises Questions On Medias Double Standards On Dhruv Jurels Brilliant Test Debut

ध्रुव जुरेल की तारीफ कर सहवाग ने मीडिया के दोहरे मापदंड पर उठाए सवाल; कहा- कोई नाटक नहीं बस...

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ध्रुव जुरेल, आकाश दीप और कुलदीप यादव की जमकर तारीफ की.

ध्रुव जुरेल (BCCI)

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli), केएल राहुल (KL Rahul) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. राजकोट में हुए तीसरे टेस्ट में जहां डेब्यूटांट सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने दो अर्धशतकीय पारियों से सभी को प्रभावित किया था. वहीं रांची में हो रहे चौथे मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने 90 रन की शानदार पारी खेलकर मुश्किल में लग रही टीम इंडिया को 307 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

हालांकि जुरेल ने सरफराज के साथ राजकोट टेस्ट में ही डेब्यू किया था लेकिन उस मैच से दौरान सारी लाइमलाइट मुंबई के बल्लेबाज को मिली थी. जबकि जुरेल ने अपने डेब्यू टेस्ट 46 रन की पारी खेली थी लेकिन सरफराज की 62 और 68 रन की नाबाद पारी के आगे ध्रुव पर किसी का ध्यान नहीं आया.

हालांकि उन्होंने जेएससीए स्टेडियम के मुश्किल ट्रैक पर दबाव भरी स्थिति में अर्धशतक पारी खेलकर अपनी प्रतिभा को साबित किया. जिसके लिए भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ना केवल जुरेल की तारीफ की बल्कि उन्हें डेब्यू पर मीडिया प्रचार के दोहरे मानकों की तरफ भी इशारा किया.

No media hype, no drama, just some outstanding skills and quietly showed great temperament in a very difficult situation.

Very Well done Dhruv Jurel. Best wishes. pic.twitter.com/XOtUYd8Je3 — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 25, 2024

सहवाग में ट्वीट किया, “कोई मीडिया प्रचार नहीं, कोई नाटक नहीं, बस कुछ उत्कृष्ट कौशल और एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में चुपचाप महान स्वभाव दिखाया. बहुत बढ़िया ध्रुव जुरेल. शुभकामनाएं.”

सहवाग ने जुरेल के साथ रांची टेस्ट में डेब्यू करने वाले आकाश दीप की भी तारीफ की जिन्होंने मैच के पहले दिन नई गेंद से तीन विकेट लिए थे. सहवाग ने मीडिया पर ये कहते हुए निशाना साधा कि इन खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ज्यादा प्रचार भी नहीं मिला.

Not to degrade or demean anyone, but hype should be on performance and be equal. Some guys have bowled brilliantly, some have batted exceptionally but haven’t got the hype they deserve.

Akash Deep was outstanding here, Yashasvi has been brilliant through the series and so was… https://t.co/RHGtneSS96 — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 25, 2024

पूर्व सलामी बल्लेबाज ने आगे लिखा, “किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रचार प्रदर्शन पर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए. कुछ लोगों ने शानदार गेंदबाजी की है, कुछ ने असाधारण बल्लेबाजी की है लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे. आकाश दीप यहां उत्कृष्ट थे, यशस्वी पूरी सीरीज में शानदार रहे और राजकोट में सरफराज और ध्रुव जुरेल ने अपने सभी अवसरों में शानदार प्रदर्शन किया. प्रचार सबका करो.”

साथ ही सहवाग ने चाइनामैन कुलदीप यादव को भी सराहा जिन्होंने राजकोट टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और रांची टेस्ट में भी उन्होंने चार विकेट लिए. पूर्व दिग्गज का मानना है कि कुलदीप को जितना श्रेय मिलता है, उससे कहीं अधिक श्रेय उन्हें मिलना चाहिए.

When it comes to hype, one of the least hyped guys is Kuldeep Yadav.

Been exceptional for many years, but never got a online fan club or people to hype him as the next big thing. Deserves a lot more credit and hype than he gets . pic.twitter.com/DWiH8Hy4Di — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 25, 2024

उन्होंने कहा, “जब प्रचार की बात आती है, तो सबसे कम प्रचारित लोगों में से एक कुलदीप यादव हैं. कई सालों तक असाधारण रहा, लेकिन उसे अगले बड़े खिलाड़ी के रूप में प्रचारित करने के लिए कभी कोई ऑनलाइन फैन क्लब या लोग नहीं मिले. जितना उन्हें मिला, उससे कहीं अधिक श्रेय और प्रचार का वह हकदार हैं.”