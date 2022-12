Virender Sehwag के बेटे आर्यवीर का दिल्ली की अंडर 16 टीम में चयन, 11 दिसंबर को हो सकता है डेब्यू

क्रिकेट फैन्स को अभी तक भले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक का इंतजार हो. लेकिन जल्दी ही उनकी उम्मीद सहवाग जूनियर यानी वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर पर भी टिकने लगेंगी. आर्यवीर ने दिल्ली की अंडर 16 टीम में पहली बार जगह बना ली है. पहले उनका नाम संभावित खिलाड़ियों में शुमार था.

जूनियर सहवाग का नाम विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए दिल्ली की अंडर 16 टीम में रखा गया है. दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) ने इस सीजन के लिए जैसे ही अपनी टीम का ऐलान किया तो यहां नंबर 15 पर जो नाम था, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. यह आर्यवीर सहवाग का ही नाम था. दिल्ली ने यह टीम 6 दिसंबर को घोषित की है.