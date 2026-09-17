क्रिकेट और कॉमेंट्री के बाद अब नई राह पर निकले वीरेंदर सहवाग, न्यूटन से लेकर यमराज तक की एक्टिंग करने का खुला राज

साल 2000 के दशक में भारतीय क्रिकेट में वीरेंदर सहवाग का नाम खूब गूंजता था. अपने बेखौफ अंदाज से वह ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान समेते दुनिया की हर बड़ी टीम पर काल बनकर टूटा करते थे. उनकी बैटिंग से गेंदबाज जहां खौफ खाते थे, वहीं दुनिया भर के फैन्स मचल उठते थे. क्रिकेट से संन्यास के बाद सहवाग बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट और कॉमेंटेटर के रूप में फैन्स को अपने अंदाज से गुदगुदाते हैं. अब इस कड़ी में सहवाग एक नए अवतार में दिखने जा रहे हैं. वह एक रियल्टी शो को होस्ट करते दिखेंगे.
सहवाग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट होने जा रहे राइज एंड फॉल का दूसरा सीजन होस्ट करने जा रहे हैं. यह शो प्राइम वीडियो के एमएक्स प्लयेर पर टेलीकास्ट होगा. यह इस भारतीय रियल्टी शो का दूसरा सीजन है, जिसके पहले सीजन की होस्टिंग अशनीर ग्रोवर ने की थी.
26 सितंबर से शुरू होने जा रहे इस शो का प्रोमो (ट्रेलर) रिलीज हो चुका है और इसमें भाग लेने वालों में 4 सेलीब्रिटीज का नाम सामने आ चुका है. इसमें स्वरा भास्कर, करन पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला का नाम सामने आया है.
क्रिकेट के मैदान पर अपनी बैटिंग और कभी-कभी अपनी ऑफ स्पिन से मैच का रुख मोड़ने वाले सहवाग अब इस रियल्टी शो के टर्निंग प्वॉइंट्स पर अपना जलवा बिखेरते दिखेंगे. यह पहला मौका है, जब वह किसी रियल्टी शो को होस्ट करने जा रहे हैं. इस शो के पहले प्रोमो में भले 4 सिलेब्रिटीज के चेहरे सामने आए हैं लेकिन इसमें अभी 11 नाम सामने आना बाकी है. शो के कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसमें 15 पार्टिसिपेन्ट्स होंगे.
बता दें इस शो के लिए वीरेंदर सहवाग अलग-अलग अंदाज में प्रमोशन में जुटे हुए थे. सहवाग अपने नए-नए अंदाज वाले लुक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर रहे थे. इस शो के प्रमोशन के लिए वह कभी डॉक्टर, कभी यमराज तो कभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कभी न्यूटन वाले लुक में सामने आ रहे थे. हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया था कि आखिर वह ऐसे रूप क्यों धारण कर रहे हैं. बस उन्होंने इन फोटोज के कैप्शन में ‘अपनी नई पारी के लिए तैयार’ लिखकर यह इशारा दिया था कि वह कुछ अलग शुरू करने जा रहे हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें