चेन्नई में पैदा हुए अरविंद ने UAE के लिए रचा इतिहास, 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 185 रन बनाकर अजहरुद्दीन-जडेजा के 25 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

आईपीएल 2023 की चकाचौंध के बीच 20 साल के एक युवा विकेटकीपर बल्लेबाज और भारतीय मूल के वृत्ति अरविंद (Vriitya Aravind) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) क्रिकेट के लिए इतिहास रच दिया है. चेन्नई में पैदा हुए अरविंद ने यूएई के लिए खेलते हुए 9 शानदार छक्कों की मदद से 185 रन का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला. युएई के लिए ODI में किसी भी बल्लेबाज का अब तक यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. अरविंद ने अपनी इस तूफानी पारी के दम पर यूएई को कुवैत के खिलाफ शानदार जीत दिला दी.

नेपाल में खेले जा रहे एसीसी मेंस प्रीमियर कप (ACC Men’s Premier Cup) में यूएई का सामना कुवैत (UAE VS Kuwait) से हुआ. कीर्तिपुर में खेले गए इस मुकाबले में अरविंद ने 185 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. वह उस समय बल्लेबाजी करने के आए जब यूएई की टीम पांच ओवर में 3 विकेट पर 24 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी.

सतर्क शुरुआत के बाद ठोका शतक

अरविंद शुरुआत में सतर्क थे और उन्होंने ज्यादा जोखिम भरे शॉट नहीं खेले. उन्होंने 75 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने 24वें ओवर में मोहम्मद असलम पर दो छक्कों और एक चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए. अरविंद ने 39वें ओवर में 118 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

अरविंद और मुस्तफा ने की गेंदबाजों की कूटाई

40 ओवर के बाद यूएई का स्कोर 197/3 था और ऐसा लग रहा था कि अगर वे तेजी लाए तो 300 के पार पहुंच जाएंगे. लेकिन अरविंद और मुस्तफा ने कुवैत के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. 41वें ओवर में अरविंद ने परविंदर कुमार के ओलर में दो छक्के और एक चौका लगाया. अगले ओवर में मुस्तफा ने कुद्दुस को आड़े हाथों लिया. मुस्तफा ने 44वें ओवर में चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया.

अरविंद और मुस्तफा ने रिकॉर्ड साझेदारी

अरविंद और मुस्तफा ने चौथे विकेट के लिए 275 रनों की शानदार साझेदारी की. वनडे में चौथे विकेट के लिए यह संयुक्त रूप से सबसे बड़ी साझेदारी है. अरविंद और मुस्तफा से पहले 1998 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा की भारतीय जोड़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 275 रन की साझेदारी की थी.