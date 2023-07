VIDEO: इस गंदी हरकत के चलते ट्रोल हो रहे खेल मंत्री वहाब रियाज, पाकिस्तान के लोगों का क्रिकेटर के ऊपर फूटा गुस्सा

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय भयंकर बारिश और बाढ़ की चपेट में है. इसके चलते पाकिस्तान के लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग बारिश और बाढ़ से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाज वहाब रियाज (Wahab Riaz) की एक गंदी हरकत के चलते पूरा मुल्क गुस्से में है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पंजाब प्रांत के खेलमंत्री वहाब बारिश के पानी से भरे लाहौर की सड़कों पर अपनी तेज रफ्तार कार से स्टंट करते दिख रहे हैं.

इतना ही नहीं वीडियो में वह लाहौर की सड़कों पर अपनी कार से उतरकर मौज मस्ती भी करते दिख रहे हैं. वीडियो में वह सड़क पर भरे पानी के बीच अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं, जिससे कार के बगल में चल रहे लोगों के ऊपर गंदे पानी की बौछारें होने लगती है. पंजाब प्रांत के खेलमंत्री वहाब की इस हरकत को देखर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.

एक यूजर ने तो वहाब को नालायक तक कह दिया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वहाब रियाज लोगों पर कार से पानी उछाल रहा है. इतना नालायक है. पब्लिसिटी स्टंट मारते समय अपने असलियत खुद ही दिखा देते हैं.”

Wahab Riaz splashing water on public lol ! Itne nalaiq hain publicity stunts marte we bhi apni asliyat khudi dekha detay hain ! pic.twitter.com/xA2AgMuTA5 — Sohaib Zafar Gondal (@SohaibZGondal) July 5, 2023

वहाब के इस वीडियो को उनके ही किसी साथी ने कार के अंदर और बाहर शूट किए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहाब रियाज कार को पानी से लबालब भरी सड़क पर तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहे हैं, जिससे सड़क के किनारे चल रहे लोगों के ऊपर गंदे पानी की छींते पड़ने लगती है.