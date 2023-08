श्रीलंका के इस स्टार ऑलराउंडर ने 26 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

कोलंबो: श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने सीमित ओवरों की क्रिकेट में अपना करियर लंबा रखने के लिए मंगलवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने कहा कि उसने 26 वर्षीय हसरंगा का फैसला स्वीकार कर लिया है.

हसरंगा ने 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था. उन्होंने केवल चार टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने चार विकेट लिए. हसरंगा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2021 में पल्लेकल में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था. हसरंगा हालांकि श्रीलंका की सीमित ओवरों की टीम के अहम अंग हैं. वह स्पिन विभाग की अगुवाई करते हैं और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज है. उन्होंने अब तक 48 वनडे में 67 विकेट लेने के अलावा 832 रन बनाए हैं.

श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एश्ले डिसिल्वा ने कहा, हम उनके फैसले को स्वीकार करेंगे और हमें विश्वास है कि हसरंगा सीमित ओवरों की क्रिकेट में हमारी टीम के अहम हिस्सा बने रहेंगे.

इस ऑलराउंडर ने अब तक 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 91 विकेट लेने के साथ 533 रन बनाए हैं. वह इस प्रारूप में दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की तरफ से खेलते हैं.

कुल मिलाकर उन्होंने 44 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 102 विकेट लिए. उन्होंने इन मुकाबलों में तीन सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी लगाईं. वह आईपीएल सहित दुनियाभर में लीग क्रिकेट खेलते हैं. वह आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग और आईएल टी20 भी खेलते हैं. फिलहाल वह लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. वह बी-लव कैंडी टीम के कप्तान हैं.