श्रीलंका को तगड़ा झटका- वनिंदु हसरंगा T20 World Cup से बाहर, पहले मैच में हुए थे चोटिल
अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे श्रीलंका को तगड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को तगड़ा झटका लगा है. उसके स्टार लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा चोट के कारण बाकी टू्र्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वह श्रीलंका के पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ प्लेइंग XI का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे. इस मैच के दौरान उनकी हैम्स्ट्रिंग में खिंचाव हो गया और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. अब इस चोट के चलते वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. सोमवार को हसरंगा की बाईं हैम्स्ट्रिंग का MRI स्कैन किया गया, जिसमें गहरी चोट दिखाई दी है.
हसरंगा की इस रिपोर्ट को यूके के एक विशेषज्ञ को दिखाया गया, जिसके बाद ही उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने का फैसला किया गया. इस निराशाजनक रिपोर्ट के बाद पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के साथ ही टूर्नामेंट से उनकी विदाई हो गई है. इस मैच में वह बेहतरीन लय में दिखे थे, जब उन्होंने 164 रनों का पीछा कर रही आयरिश टीम की बैटिंग को पटरी से उतार दिया था.
श्रीलंका का यह स्पिनर परफॉर्मेंस से हमेशा ही खुद को साबित करता रहा है. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के साथ ही चोटों से भी उनका पुराना नाता रहा है. वह समय-समय पर चोटिल होकर टीम से बाहर होते रहे हैं. इस रिपोर्ट में सामने आया है कि उनकी यह चोट पुरानी चोट से जुड़ी है. हालांकि यह भी साफ कहा गया है कि कोई पुरानी चोट यहां नहीं उभरी है.
श्रीलंका ने अभी तक ICC से हसरंगा के रिप्लेसमेंट की इजाजत नहीं मांगी है लेकिन खबरों के मुताबिक, लेग स्पिनर दशुन हेमंता उनकी जगह ले सकते हैं. हेमंता टीम के युवा लेग स्पिनर हैं. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हसरंगा की तरह ज्यादा अनुभवी नहीं हैं और उन्होंने अपने अभी तक सिर्फ 3 ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका इकॉनमी रेट 7.85 का है. श्रीलंका की टीम में कोई रिजर्व स्पिनर नहीं है ऐसे में हेमंता को सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह दी जा सकती है.
हसरंगा का टूर्नामेंट से बाहर होना श्रीलंका के लिए बड़ा नुकसान है. वह टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उनके नाम टी20 वर्ल्ड कप में 40 विकेट हैं. यह आइलैंड देश का अगला ग्रुप मैच 12 फरवरी को पल्लेकल में ओमान के खिलाफ खेलेगा. इसके बाद वह 16 फरवरी को टीम इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी. और 19 तारीख को जिम्बाब्वे से उसका आखिरी ग्रुप मैच होगा.
