IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहले 3 मैच नहीं खेलेंगे वानिंदु हसरंगा, खास है वजह

कोलंबो. श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) लाल गेंद से अपना संन्यास तोड़ने को तैयार हैं. श्रीलंका क्रिकेट ने इस खिलाड़ी को बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 17 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम में चुना है. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने इससे पहले सफेद गेंद पर अपना ध्यान लगाने के लिए लंबे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उन्होंने यह फैसला पिछले साल अगस्त में लिया था.

बांग्लादेश दौरे पर गई श्रीलंका की टीम 22 मार्च से मेजबान देश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज करने उतरेगी. हसरंगा इससे पहले यहां खेले गईं सीमित ओवरों की सीरीज का भी हिस्सा थे. अब टेस्ट टीम में चुने जाने का मतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

The Sri Lanka Cricket Selection Committee selected the below-given 17-member squad to take part in the Test series against Bangladesh. #BANvSL pic.twitter.com/KbNNW6xYOY

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) March 18, 2024