काउंटी में दोहरा शतक ठोकने के बाद पृथ्वी शॉ बोले- टीम इंडिया में सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा

लंदन. इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गए युवा ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने नॉर्थम्पटनशर के लिए खेलते हुए वनडे कप टूर्नामेंट में लजावाब दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने यहां समरसेट के खिलाफ 153 बॉल की अपनी पारी में 244 रन बनाए. इस बेहतरीन पारी के बाद भी शॉ फिलहाल टीम इंडिया में अपनी वापसी के विषय में नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने इस बेहतरीन पारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा वह फिलहाल काउंटी क्रिकेट में अपने खेल का लुत्फ लेना चाहते हैं और अभी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं.

पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेल रहे इस 23 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान 28 चौके और 11 छक्के लगाए. यह लिस्ट A में उनका दूसरा दोहरा शतक है. यह उनका इस फॉर्मेट में कुल 9वां शतक है.

This is 6 minutes of pure batting heaven from Prithvi Shaw. Enjoy. 😍 pic.twitter.com/iKKjOOF3i1 — Northamptonshire CCC (@NorthantsCCC) August 9, 2023

वह पिछले दो साल से भारतीय टीम की दौड़ से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए अंतिम मैच जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे पर खेला था. वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया और वह आगामी आयरलैंड सीरीज और एशियाई खेलों के लिए दूसरे दर्जे की भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा नहीं हैं.