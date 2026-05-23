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Want To Prepaire Solid And Balance Team For World Cup 2027 Says Mike Hesson

पाकिस्तान को लेकर क्या सपना देख रहे हैं माइक हेसन, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर कर दिया बड़ा बयान

बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में सफाए के बाद पाकिस्तान अब वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी कर रहा है. इससे पहले हेड कोच माइक हेसन ने कही यह बात...

पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन @ICC

बीते कई सालों से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में फिसड्डी साबित हो रहा पाकिस्तान अब आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कुछ शानदार करके दिखाने को बेताब है. उसके हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि वह इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मजबूत और संतुलित टीम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. हेड कोच ने कहा कि आने वाले समय में हमारी रणनीति खिलाड़ियों का पूल बनाने पर होगी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पॉडकास्ट पर हेसन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में, अगले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, हमें अपने खिलाड़ियों के ग्रुप को बड़ा करना होगा. हम जाने-माने खिलाड़ियों की जगह युवा खिलाड़ियों पर भी फोकस करेंगे. ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिन्हें हमें बेहतर बनाने की जरूरत है. हमें यह निश्चित करना होगा कि अगले वर्ल्ड कप तक हमारे पास एक अच्छी टीम हो.’

पाकिस्तान के हेड कोच ने कहा, ‘पिछले दो सप्ताह हमारे लिए कुछ नई प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें मौजूदा खिलाड़ियों के सामने चुनौती देने, और यह पता लगाने का एक अच्छा मौका रहा है कि कमिया कहां हैं. कुछ युवा खिलाड़ी काफी होनहार हैं. लेकिन उन्हें अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है.’

पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 30 मई से हो रही है. इस सीरीज में इंजरी की वजह से फखर जमां, सईम अयूब और उस्मान खान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया है.

इस पर हेसन ने कहा, ‘फखर जमां, सईम अयूब और उस्मान खान जैसे खिलाड़ियों के टीम से बाहर होने की वजह से, हमें कुछ युवा बल्लेबाजों को आजमाने का मौका मिला है. हमारा सामना ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम से होगा, जो पिछली बार यहां अपने प्रदर्शन से काफी निराश और आहत थी और टी20 सीरीज 3-0 से हारी थी. उम्मीद है कि वे पूरे जोश के साथ आएंगे. ऑस्ट्रेलिया वनडे फॉर्मेट में बेहद मजबूत है.’

युवा खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तान के कोच ने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि इन युवा खिलाड़ियों के साथ थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. बेशक, अगर वे आते ही तुरंत शानदार प्रदर्शन करने लगें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की हकीकत यह है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता. खिलाड़ियों का विकास और टीम की दीर्घकालिक प्रगति ही उनकी योजनाओं का मुख्य केंद्र है.’

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पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है. इस सीरीज में युवा पाकिस्तानी क्रिकेटरों की क्षमता का अंदाजा लगेगा.

(एजेंसी से)