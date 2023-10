खुश हो गए आप लोग? Babar Azam की पर्सनल चैट लीक होने पर भड़के वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कोच और पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस (Waqar Younis) पाकिस्तान क्रिकेट में मचे नए बवाल से बेहद खफा हैं. इन दिनों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के निजी वाट्सऐप चैट मीडिया में लीक हो गए हैं, जिसमें वह PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) सलमान नसीर से बात कर रहे थे. वकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी नाराजगी दिखाई. वकार के अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी इसे चीप हरकत करार दिया है.

पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज पर एक क्रिकेट शो में शो के एंकर ने बाबर आजम के वाट्सऐप चैट की यह निजी जानकारी मीडिया में लीक कर दी. हालांकि इस चैट के वास्तविक स्रोत की जानकारी को साझा नहीं किया गया है. लेकिन इस शो में जो वाट्सऐप मैसेज दिखाए गए हैं उनमें बाबर आजम और सलमान नसीर की बातचीत बताया गया है.

वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से मैच हार गई और इसके बाद से वहां की मीडिया में यह चर्चा जोरों पर है कि पीसीबी चीफ जका अशरफ बाबर आजम से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बाबर ने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की है.

इस लीक चैट के मुताबिक, नासिर ने कथित रूप से कहा, ‘बाबर टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि आप चेयरमैन को फोन कर रहे हैं और वे जवाब नहीं दे रहे. क्या हाल ही में आपने उन्हें फोन किया है?’ इसके बाद बाबर ने कथित रूप जवाब दिया, ‘सलाम सलमान भाई, मैंने सर को कोई फोन नहीं किया.’

Ya kya Karna ki koshish kar raha ho aap loog??? This is pathetic !!!

Khush ho gaya aap loog. Please leave @babarazam258 alone 🙏🏽. He’s an asset of Pakistan Cricket @TheRealPCB @ARYNEWSOFFICIAL @Salman_ARY https://t.co/pcM90yUGqy

— Waqar Younis (@waqyounis99) October 30, 2023