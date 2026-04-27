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क्या सचमुच आउट थे अंगकृष रघुवंशी! IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने बार-बार क्लिप देखकर बताई सच्चाई

रविवार को केकेआर की पारी के 5वें ओवर के दौरान अंगकृष रघुवंशी क्रीज में लौट रहे थे तो उन्हें गेंद उनके जूते पर लगी और लखनऊ ने आउट की अपील कर दी. इस पर तीसरे अंपायर ने फील्ड में व्यवधान डालने का दोषी मानते हुए आउट करार दे दिया. इस डिसीजन ने बहस छेड़ दी है.

Published date india.com Updated: April 27, 2026 5:42 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Angkrish Raghuvanshi Obs or NO
अंगकृष रघुवंशी @X.com से

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में रविवार को आईपीएल नियमों को लेकर नई बहस छिड़ गई है. यहां लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) मैच के दौरान केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड (फील्ड में व्यवधान डालने) का दोषी मानते हुए आउट करार दे दिया. इस निर्णय पर नई बहस छिड़ गई है और अब आईपीएल के पहले चेयरमैन रहे ललित मोदी ने थर्ड अंपायर के फैसले पर अपनी राय दी है. उन्होंने तीसरे अंपायर के इस फैसले को गलत करार दिया.

ललित मोदी ने घटना पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘उन्होंने क्लिप (अंगकृष रघुवंशी के आउट होने वाली) कई बार देखी और ऐसा नहीं लगा कि बल्लेबाज ने अपना दौड़ने का रास्ता बदला.’

ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मुझे लगता है कि रविवार रात हुए मैच में अंपायर का फैसला गलत था. क्लिप को बार-बार देखा. आईपीएल फैंस का आउट और नॉट-आउट दोनों पर एक ही नजरिया है. जांच कमेटी को तय करने दें कि यह अच्छा फैसला था या बुरा. मैं, सच कहूं तो दूर बैठकर टीवी पर देख रहा था; मुझे लगा कि उन्होंने (अंगकृष रघुवंशी) दिशा नहीं बदली.’

केकेआर की पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव के खिलाफ अंगकृष ने मिड-ऑन की तरफ शॉट खेला और तेजी से रन चुराने के लिए दौड़े. हालांकि, दूसरे छोर पर खड़े कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. अंगकृष ने अपना विकेट बचाने के प्रयास में डाइव लगाई. इसी दौरान फील्डर का थ्रो सीधा उनके जूते पर आकर लगा, जिसके बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की. मैदानी अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की मदद ली और अंगकृष को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के कारण आउट करार दे दिया गया.

अंगकृष अंपायर के फैसले से काफी नाखुश दिखे और उन्होंने पवेलियन लौटते हुए बाउंड्री रोप पर अपना बल्ला जोर से मारा. इसके साथ ही उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट भी फेंक दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर भी अंपायर के इस फैसले पर भड़के दिखाई दिए और उन्होंने अंपायर्स संग काफी देर तक बातचीत भी की.

आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अंगकृष को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के लेवल 1 का अपराधी पाया गया, जिसके तहत खेल के उपकरणों के गलत इस्तेमाल के एवज में कार्रवाई करते हुए उन पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा उन पर 1 डिमेरिट अंक भी लगाया गया है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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