VIDEO: क्या बोल्ड नहीं थे हार्दिक पांड्या! अंपायर ने कर दी बड़ी मिस्टेक, सोशल मीडिया पर फैन्स नाराज

क्रिकेट में तकनीक को इसलिए अपनाया गया है ताकि इसकी मदद से कहीं संदेह हो तो सही निर्णय लिया जा सके. लेकिन कई तकनीक विवादों में आ जाती है. आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को कैमरे पर बार-बार देखने के बाद भी तीसरे अंपायर ने आउट करार दे दिया. कैमरे में देखकर यह साफ लग रहा था कि गेंद स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही थी और विकेट के करीब खड़े विकेटकीपर टॉम लेथम के ग्लब्स से स्टंप पर रखी बेल्स गिरी थी. इसके बावजूद अंपायर ने उन्हें बोल्ड करार दिया.

अंपायर का यह निर्णय देखकर सभी हैरान थे. यहां तक कि आउट की अपील मांग रही न्यूजीलैंड की टीम ने जब रिप्ले देखा तो उसे भी लगा कि यह आउट नहीं है और वह वापस फील्डिंग की ओर जा रही थी. इस बीच जब स्क्रीन पर अंपायर का फैसला आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. स्क्रीन पर आउट जो लिखा था. हार्दिक पांड्या भी इसे देखकर हैरान थे और निराश होकर पवेलियन लौट गए.

कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और संजय मांजरेकर भी इस पर भरोसा नहीं कर पाए और उन्होंने साफ कहा कि अंपायर यहां गलती कर गए. कैफ ने इस अंपायर का गलत फैसला करार देने में जरा भी देर नहीं लगाई और उन्होंने साफ कहा कि अंपायर यहां गलती कर गए हैं. वह कुछ और समय लेकर इसे एक दो बार और देख सकते थे.