भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए टी20 विश्व कप 2022 सुपर 12 मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की शतकीय साझेदारी की मदद से टीम इंडिया ने 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की अपने अभियान की शुरुआत की. मेलबर्न में खेले गए इस मुकाबले के दौरान कई शानदार पल देखे को मिले लेकिन मैच का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक होने के साथ साथ विवादास्पद भी रहा.Also Read - World Hindi: इमरान खान के करीबी जर्नलिस्ट की केन्या में हत्या, पाकिस्तान में दर्ज था देशद्रोह का केस

पाकिस्तान के दिए 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 31 रन पर चार विकेट खोने के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की 113 रन की साझेदारी की मदद से 20 ओवर में 160 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीता. कोहली ने 53 गेंदो पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. Also Read - VIDEO: विराट कोहली और हारिस राउफ के खिलाफ एमसीजी में जड़े उन दो छक्कों की कहानी, जिसने बदल दिया मैच का रुख

हालांकि भारत की जीत के बाद कई पाकिस्तानी फैंस ने मैच के 20वें ओवर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. भारतीय पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज ने कोहली से खिलाफ कमर से ऊपर नो बॉल डाली जिसे लेकर पहले ही कई पाक फैंस नाराज थे चूंकि उनका मानना था कि ये नो बॉल नहीं थी. लेकिन जब इस नो बॉल से मिली फ्री हिट गेंद के विकेट पर लगने के बाद कोहली ने भागकर तीन रन लिए तो पड़ोसी देश के फैंस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा. Also Read - WATCH: पाकिस्तान के खिलाफ मैचविनिंग प्रदर्शन के बाद पिता को याद कर भावुक हुए हार्दिक पांड्या

भारत-पाकिस्तान मैच का आखिरी ओवर : 20वें ओवर में जीत से 16 रन दूर खड़ी टीम इंडिया की कमान थी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के हाथों में जिन्हें पता था कि पाकिस्तान टीम आखिरी ओवर के लिए मोहम्मज नवाज को गेंद थमाएगी.

1- पांड्या पहले से ही नवाज के खिलाफ बड़े शॉट खेलने के लिए तैयार थे लेकिन पहली ही गेंद पर हार्दिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाबर आजम के हाथों कवर्स पर कैच आउट हुए. जिसके बाद भारतीय फैंस की सांस थम गई.

2- दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर एक रन लिया और स्ट्राइक कोहली को दी.

3- तीसरी गेंद पर कोहली ने भी लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव लगाकर दो रन निकाले. डेंजर एंड पर भागते हुए कार्तिक ने डाइव लगाकर अपना विकेट बचाया.

4- चौथी गेंद पर विवाद शुरू हुआ जब नवाज ने कोहली को फुलटॉस गेंद फेंकी जो कि भारतीय बल्लेबाज की कमर से ऊपर जा रही थी. कोहली ने फुलटॉस का पूरा फायदा उठाकर डीप स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ा दिया. इस बीच पाक खिलाड़ी अंपायर मराइस इरेमस के पास गए और शिकायत करने लगे कि ये गेंद नो बॉल नहीं थी लेकिन अंपायर ने फ्री हिट का इशारा किया.

अगली गेंद पर नवाज कोहली को बड़ा शॉट खेलने से रोकने की कोशिश में वाइड डाल बैठे.

फ्री हिट गेंद पर कोहली ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की लेकिन चूक गए और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी. स्टंप पर लगने के बाद गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और कोहली-कार्तिक ने मिलकर तीन रन लिए. एक बार फिर पाक कप्तान फील्ड अंपायर के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे की गेंद को विकेट पर लगने के बाद डेड बॉल करार देना चाहिए.

पहली भी फ्री हिट के दौरान विकेट पर गेंद लगने के बाद रन ले चुके हैं बल्लेबाज

तो क्या ऐसा कोई नियम है कि फ्री हिट गेंद को विकेट पर लगने के बाद डेड बॉल करार दिया जाना चाहिए? नहीं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे कई मैच हुए हैं जब फ्री हिट के विकेट पर लगने के बाद बल्लेबाजों ने रन लिए हैं और उन्हें टीम के स्कोर पर अतिरिक्त रन के तौर पर जोड़ा गया है.

Nearly 18 years back, Brad Haddin was clean bowled of a Free Hit during a game against Pakistan! This is what happened. pic.twitter.com/nqVIdZ6OsA

एक ऐसा किस्सा हुआ था साल 2005 के पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जहां खेले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले गए टी20 मैच में अख्तर की फ्री हिट गेंद पर ब्रैड हैडन जानबूझकर विकेट छोड़कर खड़े थे. और गेंद के विकेट पर लगने के बाद वो रन के लिए भागे और दो रन लेने में कामयाब भी हुए, जिसे टीम के स्कोर में जोड़ा गया.

Virat Kohli taking 3 runs after getting bowled on free hit today reminds me of a similar instance when Michael Vaughan also took runs after getting bowled on no-ball by Glenn McGrath way back in 2005 Ashes#INDvPAK @MichaelVaughan pic.twitter.com/KDj7urUhjz

— Sʜᴀʀɪϙ (@ShariqHussain_) October 23, 2022