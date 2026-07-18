IND vs ENG: टीम इंडिया को बड़ा झटका! वाशिंगटन सुंदर हुए बाहर, ODI के लिए इस खिलाड़ी को मिला मौका

वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण भारत और इंग्लैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम इंडिया में मौका मिला है. जानिए तीसरा और आखिरी मैच कहां पर खेला जाएगा.

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भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. (Photo from IANS)

वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं

तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा

इंग्लैंड ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है

BCCI ने तीसरे वनडे के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वॉड भी जारी कर दिया है

IND vs ENG ODI Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच से पहले बड़ी खबर दी है. दरअसल, दूसरे वनडे में चोटिल हुए वाशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह युवा खिलाड़ी हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है. आपको बता दें कि हर्ष बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं. उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका मिला था. अब एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर

वाशिंगटन को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसी वजह से वह सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. BCCI के मुताबिक, उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और आगे के इलाज के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी. बता दें वाशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडरों में शामिल हैं और टीम मैनेजमेंट उन्हें लंबे समय तक अहम खिलाड़ी के रूप में देख रहा है. ऐसे में उनकी चोट टीम के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, अब सभी की नजरें हर्ष दुबे पर होंगी.

भारत और इंग्लैंड टीम का स्क्वॉड भी देख लें

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे शामिल हैं. वहीं सामने वाली टीम में हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, बेन डकेट, जो रूट, सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्स, टॉम बैंटन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, जॉश टंग और लियाम डॉसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं.

सीरीज 1-1 से बराबर, फाइनल पर नजर

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. पहला मुकाबला एजबेस्टन, बर्मिंघम में भारत ने 6 विकेट से जीता था, जिसमें वाशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने कार्डिफ में भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज बराबर कर दी. अब लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी वनडे सीरीज का फैसला करेगा.