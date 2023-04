सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, IPL 2023 से बाहर हुआ यह धाकड़ ऑलराउंडर

2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद (SHR) को आईपीएल 2023 के दौरान एक बड़ा झटका लगा है. टीम के धाकड़ ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 16वें सीजन के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

🚨 INJURY UPDATE 🚨 Washington Sundar has been ruled out of the IPL 2023 due to a hamstring injury. Speedy recovery, Washi 🧡 pic.twitter.com/P82b0d2uY3 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 27, 2023