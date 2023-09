वाशिंगटन सुंदर कोलंबो के लिए रवाना हो गए हैं. सुंदर रविवार को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल के लिए कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे. दरअसल, 23 वर्षीय सुंदर को अक्षर पटेल के कवर के रूप में बुलाया गया है जिन्हें शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटें लग गई थी.

दिनेश कार्तिक ने भी सुंदर के श्रीलंका रवाना होने की पुष्टि की. उन्होंने एक्स पर लिखा, “वाशिंगटन सुंदर हवाई अड्डे पर मुझसे टकरा गए. अंदाजा लगाइए कि वह कहां है.”

Washington Sundar bumped into me at the airport

Guess where he’s off to Twitter ???

🤔🤔🤔

— DK (@DineshKarthik) September 16, 2023