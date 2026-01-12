Hindi Cricket Hindi

Washington Sundar Ruled Out Of Odi Series Vs New Zealand Ayush Badoni Got Maiden Call Up

IND vs NZ: वॉशिंग्टन सुंदर वनडे सीरीज से बाहर- पहली बार दिल्ली के इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बुलावा

26 वर्षीय आयुष बडोनी को पहली बार भारतीय टीम से बुलावा आया है. वॉशिंग्टन सुंदर रविवार को पहले वनडे में खेलने के दौरान साइड स्ट्रेन की समस्या से जूझने लगे और इसके चलते वह बाकी सीरीज से बाहर हो गए.

Ayush Badoni To Replace Washington Sundar in ODI Series vs NZ: वॉशिंग्टन सुंदर साइड स्ट्रेन चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह रविवार को पहले वनडे मैच का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 5 ओवर फेंकने के बाद उन्होंने बाईं ओर पसली के नीचे तेज दर्द की शिकायत की. वह मैदान से बाहर चले गए थे और फील्डिंग पर उनकी जगह ध्रुव जुरेल बतौर सब्सीट्यूट फील्डर उतरे थे. सोमवार को BCCI की ओर से जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि वह बाकी के बचे 2 वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं और दिल्ली के आयुष बडोनी को उनकी जगह टीम में बुलाया गया है. बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है.

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बडोनी के नाम की घोषणा की है. वॉशिंगटन सुंदर रविवार को खेले गए पहले वनडे के दौरान इंजर्ड हुए थे.

बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुंदर ने पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द की बात कही. उनका आगे स्कैन होगा, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञों की राय लेगी. वॉशिंगटन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर हो गए हैं. पुरुषों की चयन समिति ने सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है. बडोनी दूसरे वनडे के लिए राजकोट में टीम से जुड़ेंगे.

सुंदर टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी इंजरी टीम की परेशानी को बढ़ाने वाली है. 26 साल के बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है. बडोनी दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. दिल्ली के लिए वह 21 फर्स्ट क्लास और 27 लिस्ट A मैच खेल चुके हैं.

फर्स्ट क्लास में 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से वह 1,681 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 205 है. वहीं लिस्ट क्रिकेट की 22 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से वह 693 रन बना चुके हैं.

दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज बडोनी आईपीएल में एलएसजी के लिए खेलते हैं. वह इस टीम के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं. एलएसजी के लिए पिछले 4 सीजन के 56 मैचों में 10 बार नाबाद रहते हुए 6 अर्धशतक की मदद से 963 रन बना चुके हैं.

