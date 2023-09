Washington Sundar: रचा अनोखा इतिहास, Asia Cup खिताब जीतते ही फैंस ने की memes की बारिश

टीम इंडिया ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप 2023 (Asia Cup Title) का खिताब जीत लिया. टीम की यह खिताबी जीत ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) के लिए एक बेहद यादगार बन गई. वह इस टूर्नामेंट घोषित भारत की शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं थे. सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ अक्षर पटेल के चोट के कारण सुंदर को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया. वह 40 मिनट की फ्लाइट लेकर भारत से सीधे श्रीलंका पहुंच गए.

सुंदर को इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए सीधे भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल कर लिया गया. लेकिन उन्हें न तो गेंदबाजी करने का मौका मिला और न ही बल्लेबाजी करने का क्योंकि मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने श्रीलंका को केवल 15.2 ओवर में 50 रन पर ढेर कर दिया.

Virat Kohli ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले दिया बोल्ड बयान, फैंस के इस सपने को करना चाहते पूरा

जवाब में टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए आसानी से लक्ष्य हासिल करके खिताब जीत लिया. इस तरह वॉशिंगटन ने महज 15.2 ओवर बतौर फील्डर मैदान पर बिताए. इस तरह इस ऑलराउंडर ने बिना बल्लेबाजी और गेंदबाजी के भारतीय टीम को एशिया कप खिताब दिला दिया.

वॉशिंगटन सुंदर ने रचा अनोखा इतिहास

वॉशिंगटन को लेकर फैंस अब सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन कर रहे हैं. एक फैन ने दिलचस्प फैक्ट शेयर करते हुए लिखा कि सुंदर पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जो “बिना बल्लेबाजी, गेंदबाजी या कैच लिए भारत क अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का हिस्सा बने हैं.

Washington Sundar becomes the FIRST Indian to play in a title-winning international tournament without batting, bowling or taking a catch. pic.twitter.com/xUWlBI2xOn

– On Sep 16, Washington Sundar was called up as an injury replacement for Axar Patel.

– Sep 16 – He flies to Sri Lanka.

– Sep 16 – He joined the squad in Sri Lanka.

– Sep 17 – Saw him in the Playing XI for the Asia Cup 2023 Final.

– Sep 17- He contributed to their team’s victory… pic.twitter.com/DTse530A9l

— Vipin Tiwari (@vipintiwari952) September 17, 2023