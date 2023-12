VIDEO: 'हर 2-3 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो', भड़के वसीम अकरम ने PCB को दी नेक सलाह

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट टीम 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. विश्व कप 2023 में निराशानजनक प्रदर्शन के बाद पाक टीम की यह पहली सीरीज होगी. विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की टीम अंतिम चार में अपनी जगह पक्की करने में असफल रही और बाबर आजम की कप्तानी में पांचवें स्थान पर रही. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले पाकिस्तान के महान क्रिकेटर वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के नवनियुक्त पदाधिकारियों को एक खास सलाह दी है.

पूर्व तेज गेंदबाज अकरम ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट को बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर देना चाहिए और किसी भी तरह के फैसले लेने के पहले विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने साथ ही कहा कि एक बार जब फैसला ले लिया गया है तो उस पर कायम भी रहा जाना चाहिए.

अकरम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए अपने एक वीडियो में कहा, ‘सनी मेलबर्न से सलामवालेकुम, गुड मार्निंग. पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. सभी को शुभकामनाएं. नए लड़कों को खास करके. हफीज आया है क्रिकेट डायरेक्टर बनकर, वहाब आया है चीफ सेलेक्टर के तौर पर, कामरान अकमल. इन नए लड़कों को थोड़ा टाइम दें. ये प्रजेंट क्रिकेटर हैं. इनकी बारी है. इन्हें कम से कम एक साल तक बनाए रखें.’

उन्होंने आगे कहा, ” ‘एक और सलाह… हर दो-तीन मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो. फैसलों पर कायम रहो. जब फैसला लिया है तो पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. यह सब पहले सोचा लिया करो. इसके बाद जो फैसला लेना है या लिया है, उस पर कायम रहो. कुछ नहीं होता. बहादुर बनो.”

– Stick to your decisions and be brave… #Cricket #Pakistan pic.twitter.com/greyXxgtvq

— Wasim Akram (@wasimakramlive) December 4, 2023