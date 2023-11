मुझे तो शर्म आती है... टॉस फिक्सिंग पर अपने ही लोगों पर भड़के वसीम अकरम...

नई दिल्ली: भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारत ने बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया. टूर्नमेंट का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. हालांकि कुछ पाकिस्तानियों को भारत की यह कामयाबी हजम नहीं हो रही है. वे टीम इंडिया के इस शानदार खेल पर अर्नगल विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें कई पूर्व क्रिकेटर्स के साथ ही आम लोग भी शामिल हैं. पहले पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने गेंद को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को अलग तरह की गेंद दी जा रही है. इसके बाद एक और पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने रोहित शर्मा के टॉस करने के तरीके पर सवाल उठाए. और इस तरह के बयानों पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम बहुत नाराज हैं. अकरम ने यहां तक कहा है कि उन्हें इस तरह की बातें सुनकर शर्म आती है.

जियो न्यूज पर बातचीत के दौरान बख्त ने कहा था, ‘शरारत कर सकता हूं? मैं एक सलवा कर रहा हूं अगर हम टॉस दिखा सकें टॉस के वक्त. रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं तो वह सिक्का दूर फेंकते हैं. और दूसरे कप्तान को कभी नहीं पता चलता कि उसने सही कॉल किया या नहीं.’

Very strange the way Rohit Sharma throw the coin at toss, far away, don’t let other Captains to see, compare to other Captains in the WC , any reason?? @BCCI @TheRealPCB @CricketAus @CricketSouthAfrica #sikanderbakht #WorldCup23 #IndiaVsNewZealand @ImRo45 @ICC pic.twitter.com/KxhR2QyUZm

— Sikander Bakht (@Sikanderbakhts) November 15, 2023