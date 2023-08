वसीम अकरम की एशिया कप 2023 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, बताया- कौन सी टीम जीतेगी खिताब

पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने कहा है कि आगामी एशिया कप (Asia Cup) में वनडे विश्वकप से पहले उपमहाद्वीप के गेंदबाजों की 50 ओवर के प्रारूप के लिए तैयारियों की परीक्षा होगी. एशिया कप बुधवार से शुरू होगा जिसका पहला मैच मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा लेकिन सभी की निगाहें भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच कैंडी में दो सितंबर को होने वाले मैच पर टिकी हैं.

अकरम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ” चाहे वह भारत हो या पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, सभी यह परखना चाहेंगे कि क्या गेंदबाज 10 ओवर करने में सक्षम हैं या नहीं क्योंकि इन दिनों उन्हें प्रति मैच चार ओवर करने की आदत पड़ी हुई है।’ एशिया कप पिछले साल टी-20 प्रारूप में खेला गया था लेकिन इस बार इसे 50 ओवरों के प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। अकरम ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया.”

उन्होंने कहा, ” एसीसी (एशियाई क्रिकेट परिषद) का 50 ओवरों के प्रारूप में एशिया कप का आयोजन करना अच्छा विचार है क्योंकि इसके ठीक बाद विश्वकप आयोजित किया जाएगा. ”

कोई भी टीम खिताब की प्रबल दावेदार नहीं

अकरम ने किसी भी टीम को खिताब का प्रबल दावेदार बताने से इंकार कर दिया लेकिन कहा कि प्रत्येक टीम के लिए राह आसान नहीं होगी.

उन्होंने कहा, ” पिछली बार हमने भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की भविष्यवाणी की थी लेकिन श्रीलंका ने प्रतियोगिता जीती. यह तीनों टीम खतरनाक है और इनमें से कोई भी जीत हासिल कर सकता है. अन्य टीमें भी भाग ले रही हैं. पिछली बार श्रीलंका ने खिताब जीता और भारत फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था.”