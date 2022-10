पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम को साधारण समझा जा रहा था. माना जा रहा था कि उनके खिलाफ पाकिस्तान आसानी से जीत दर्ज कर लेगा. लेकिन जिम्बाब्वे ने उसे 131 रन के छोटे से टारगेट को डिफेंड कर लिया और इसके बाद से पाकिस्तान के खेल पर जानकार सवाल उठा रहे हैं.Also Read - if i were the captain i will definitely pick shoaib malik in squad says wasim akram

पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर को बाबर आजम और उनकी टीम से बेहद नाराज हैं और उनके खेलने के तरीके पर भड़के हुए हैं. फटकार लगाने वालों में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी हैं. जिन्होंने अपनी टीम की आलोचना करते हुए कहा कि अगर पर्थ की पिच मुश्किल थी तो फिर उन्हें गद्दाफी स्टेडियम की पिच लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था कि आपकी पिच पर हम नहीं खेल पाते और अपनी पिच पर खेलेंगे.

अकरम ने कहा, 'एक खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी के तौर पर हम जानते हैं कि हार-जीत खेल का हिस्सा है. लेकिन यह जो हुआ यह होना ही था. एक-डेढ़ साल से आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2022 होना है. आपको तारीखें पता थीं. आपको पता था कि वहां जाना है. आपको वहां फास्ट बोलर्स चाहिए लेकिन मजाल है कि किसी ने कोई तैयारी की हो.'

पूर्व कप्तान ने कप्तान और चीफ सिलेक्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि चयन बिलकुल अच्छा नहीं था. उन्होंने कहा, ‘आपने कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा है टीम में? एक लड़का था इंग्लैंड के खिलाफ आमिर जमाल को खिलाया और उसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर गए. यानी आपकी प्लानिंग नहीं थी.’

देखें- वसीम अकरम का यह वीडियो

मैच के बाद बाबर आजम ने पिच को मुश्किल बताया था. इस पर वसीम ने खास तौर पर सवाल उठाते हुए A स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, ‘आपने कहा कि पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है तो गद्दाफी स्टेडियम की पिच को यहां से साथ ले जाते.’ अकरम में आगे कहा, ‘हमें कहना चाहिए कि पिच हम अपने घर से लेकर आएंगे, हमसे इस पिच पर नहीं खेला जाएगा.’

बाबर आजम की प्लानिंग पर सवाल उठाते हुए अकरम ने कहा कि यह कप्तान का काम है कि वह बताए कि उसे क्या टीम चाहिए. उन्होंने कहा, ‘यह कप्तान का काम है कि वह सबको बैठाकर बात करे कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है तो मुझे किस तरह की टीम चाहिए. वहां की पिचें कैसी हैं और हमें कैसे खिलाड़ी चाहिए.’