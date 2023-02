AUS vs IND XI 1st Test: पहले टेस्ट के लिए वसीम जाफर ने चुनी अपनी प्लेइंग XI, स्टार प्लेयर को किया बाहर

AUS vs IND XI 1st Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2023) की शुरुआत नौ फरवरी से शुरू होने जा रही है. पहला टेस्ट गुरुवार से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है. इस बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया है.

जाफर ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल को पारी की शुरुआत करने के लिए चुना है. इसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर चेतेश्वर पुजारा और चौथे नंबर विराट कोहली को रखा है. वहीं, शुभमन गिल को मध्यक्रम में मौका दिया है.

पूर्व सलामी बल्लेबाज ने विकेटकीपर के रूप में केएस भरत को चुना है. उन्होंने यहां पर ईशान किशन का टीम से पत्ता काट दिया है. भरत के बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और फिर स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

उन्होंने स्पिन गेंदबाजी विभाग में अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को चुना है. जाफर ने कहा कि अक्षर को बाहर करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. लेकिन कुलदीप कलाई के स्पिनर होने के नाते गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, इसलिए उन्होंने अक्षर की जगह कुलदीप को मौका दिया है. तेज गेंदबाजी विभाग में जाफर ने मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को जगह दी है.