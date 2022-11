IND vs NZ Playing XI: पहले वनडे के लिए वसीम जाफर ने चुनी भारतीय प्लेइंग XI, इस विकेटकीपर को किया बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अब वनडे में कीवियों का सफाया करने के लिए उतरेगी. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park Stadium) में खेला जाएगा. टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला था और अब देखना होगा कि क्या वनडे में वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन पाते हैं या नहीं.

इस बीच भारतीय टीम का पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया है. जाफर ने अपनी प्लेइंग XI से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर रखा है जबकि उमरान मलिक को टीम में शामिल किया है. पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अपनी टीम में कोई रिस्ट स्पिनर भी नहीं रखा है और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.