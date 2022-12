IND vs BAN: मीरपुर में क्यों हारी टीम इंडिया? वसीम जाफर और इरफान पठान ने प्लानिंग पर उठाए सवाल

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में 1 विकेट से मिली हार के बाद टीम इंडिया की प्लानिंग पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब उसे अगले साल अपनी मेजबानी में ही वनडे वर्ल्ड कप खेलने हैं. करीबी हार के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय टीम की प्लानिंग पर सवाल खड़े किए हैं.

ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम एक समय जीत के बेहद करीब थी, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने मेहमानों से जीत छीन ली. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को 41.2 ओवर में 186 रन पर समेट दिया और फिर 46 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

जाफर ने हार के बाद ट्विटर पर लिखा, ” एक लो-स्कोरिंग मुकाबला. मेहदी हसन मिराज और बांग्लादेश टीम ने हार के जबड़ों से जीत छीन ली! आज बल्लेबाजों ने भारत की लुटिया डुबो दी. गेंदबाजों ने लगभग एक अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उस आखिरी विकेट की साझेदारी ने जीत छीन ली.”

जाफर ने बाद में क्रिकइंफो से बातचीत में कहा कि मुकाबले के अंतिम आधे घंटे में भारतीय टीम दबाव में नजर आई. मेहमान टीम ने कुछ बड़ी गलतियां भी की. उन्होंने आगे कहा कि दीपक चाहर का दो नो-बॉल और फिर केएल राहुल द्वारा मेहदी हसन मिराज का कैच छोड़ना भी हार की एक बड़ी वजह रही.