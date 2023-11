Hindi Cricket Hindi

Watch Aiden Markram Cried When Quinton De Kock Dropped Pat Cummins Catch In South Africa Vs Australia

WATCH: AUS vs SA सेमीफाइनल में क्विंटन डी कॉक ने छोड़ा पैट कमिंस का कैच तो रो पड़े एडेन मार्कराम

विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर को भारत के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी.

(Twitter)

कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में खेले गए विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को तीन विकेट से हराकर 19 नवंबर को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है. एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका टीम विश्व कप नॉकआउट स्टेज को पार करने में नाकाम रही.

मैच के दौरान प्रोटियाज टीम ने कई गलतियां की. कप्तान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के पहले गेंदबाजी चुनने के बाद दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष क्रम पूरी तरह से असफल रहा. कप्तान बावुमा और स्टार बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के साथ रासी वान डेर डूसें और एडेन मारक्रम (Aiden Markram) 12 ओवर के अंदर 24 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

Tears on Aiden Markram’s eyes. – Feel for him and South Africa pic.twitter.com/6D0yGuggcv — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 16, 2023

सीनियर क्रिकेटर डेविड मिलर की शतकीय पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका 212 रन के स्कोर तक पहुंच गई लेकिन अगर उन्हें दूसरे छोर पर किसी खिलाड़ी का साथ मिलता तो वो एक ऐसा स्कोर बना सकते जिसका बचाव उनके गेंदबाज कर पाते.

213 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन फील्डिंग में कई गलतियां हुई. हालांकि दक्षिण अफ्रीकी फैंस का दिल तब पूरी तरह टूट गया जब विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने पैट कमिंस का कैच छोड़ा. जिसके बाद गेंदबाज एडेन मारक्रम भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

मामला 45वें ओवर का है जब मारक्रम की दूसरी गेंद पर कमिंस ड्राइव लगाना चाहता थे लेकिन फ्लाइट से चूक गए. गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर पीछे की दिशा में गई लेकिन डी कॉक कैच नहीं पकड़ सके. हालांकि कैच बेहद मुश्किल था लेकिन ऐसे ही कैच आपको मैच जिताते हैं. गेंदबाज मारक्रम भी इस गलती के पैमाने को समझ गए थे क्योंकि डी कॉक के कैच ड्रॉप करने के बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लगे.

कमिंस ने मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 47.2 ओवर में 215 के स्कोर तक पहुंचाया और फाइनल में जगह पक्की की.

Markram cried when De Kock dropped another catch of Pat Cummins. – This is 3rd catch of the day he dropped.#SAvsAUS pic.twitter.com/QalXOSLKzB — Lucifer 45 (@1m_lucifer45) November 16, 2023

This team doesn’t deserve a leader like Bavuma. If only Markram was leading today.

Anyways, always supporting you SA. Come back stronger in 2024. 🇿🇦 pic.twitter.com/nPnb214Fj4 — NORKHIYA (@MightyTesticle) November 16, 2023