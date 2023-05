WATCH: आकाश मधवाल ने उड़ाया शुभमन गिल का स्टंप; गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज को नहीं हुआ यकीन

शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में जब गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) की टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ 219 रन के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी तो टीम को अपने सलामी बल्लेबाजों ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) और शुभमन गिल (Shubman Gill) से एक और बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. क्योंकि मुंबई इंडियंस के युवा तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने साहा और गिल दोनों को चार ओवर के अंदर पवेलियन वापस भेजा.

मधवाल का नाम लाइमलाइट में तब आया था जब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आखिरी ओवर में केवल 6 रन दिए थे. अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए आकाश ने गुजरात टाइटन्स की पारी के दूसरे ओवर में साहा को एलबीडब्ल्यू आउट किया.

ओवर की पांचवीं गेंद पर साहा पुल शॉट खेलने की कोशिश में विकेट के सामने बीट हुए और अंपायर ने मुंबई के पक्ष में फैसला दिया. जिसके बाद साहा को दो रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा.