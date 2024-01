नई दिल्ली: साल 1993 था और शेन वॉर्न पहली बार इंग्लैंड में एशेज खेल रहे थे. अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने माइक गैटिंग को बोल्ड कर दिया. यह गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाकर ऑफ स्टंप ले उड़ी. इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया. यानी सदी की सबसे शानदार गेंद. 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन आज भी किसी भी लेग स्पिनर के लिए वह गेंद एक सपना होता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक लेग स्पिनर ने करीब-करीब वह करिश्मा दोहरा दिया है. यह काम किया है ऑस्ट्रेलियाई टीम की महिला लेग स्पिनर अलाना किंग ने. किंग ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह करिश्माई गेंद फेंकी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला गया. इसी मैच में किंग ने भारतीय बल्लेबाज पूजा वस्त्राकर को बोल्ड किया. किंग की गेंद ने लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाया और घूमती हुई ऑफ स्टंप से जा टकराई. पूजा ने पैर और बल्ला बाहर निकाला लेकिन गेंद सबको छकाते हुए निकल गई. इस गेंद ने सभी को हैरान कर दिया.

The commentary box has been marveling at Alana King’s bowling last night, so the truck decided to put this split screen together ⭐ pic.twitter.com/6vcka89cPl

— 7Cricket (@7Cricket) January 3, 2024