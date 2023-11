WATCH: विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, मैदान पर शाहीन-रिजवान से भिड़े कप्तान बाबर आजम

शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ हारकर विश्व कप 2023 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंपेन खत्म हो गया है. मैच शुरु होने से पहले तक तकनीकि तौर पर सेमीफाइनल की रेस में बनी पाक टीम को क्वालिफाई करने के लिए टॉस जीतकर पहले 300 रन का स्कोर खड़ा करना था लेकिन सिक्का इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के पक्ष में गिरा.

जिसके बाद पाक टीम की आधी उम्मीद टूट गई, इस वजह से इंग्लैंड के पारी के दौरान पाक टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) बेहद निराश नजर आए. पाकिस्तान के निराशाजनक कैंपेन को देखने के बाद बाबर इतने ज्यादा उदास थे कि मैच के दौरान विकेट का जश्न भी नहीं मना रहे थे. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मैच के दौरान जब तेज तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) अपने साथियों के साथ इंग्लैंड का विकेट गिरने का जश्न मना रहे थे और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे आए तो बाबर ने गुस्से में रिजवान का हाथ झटक दिया. ट्विटर पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाबर और शाहीन के बीच झगड़े की अफवाहों को और हवा मिल गई है.

