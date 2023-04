Hindi Cricket Hindi

WATCH: कैच, स्टंपिंग, फिर रन आउट...SRH के खिलाफ मैच में विकेट के पीछे MS Dhoni का धमाल

एमएस धोनी आईपीएल इतिहास में 200 शिकार ((कैच, स्टंपिंग और रन आउट) पूरे करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए हैं.

भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) धमाकेदार बल्लेबाज और चालाक कप्तान होने के साथ साथ तेज तर्रार विकेटकीपर भी हैं. टीम इंडिया के लिए खेलते हुए धोनी ने विकेट के पीछे से कई मैचों का रुख पलटा है. वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए भी शानदार विकेटकीपिंग की है और इसी का एक नमूना 16वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले जा रहे मैच में मिला.

शुक्रवार को चेपॉक में खेले जा रहे मैच में धोनी ने विकेट के पीछ से एक या दो नहीं बल्कि तीन शिकार किए और इसी के साथ धोनी ने आईपीएल इतिहास में बतौर विकेटकीपर अपने कुल 200 डिसमिसल पूरे किए.

सीएसके के कप्तान ने आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर कुल 141 कैच लिए हैं और 40 बार खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया है. साथ ही विकेटकीपर के तौर पर धोनी ने 21 रन आउट भी किए हैं.

चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मुकाबले में धोनी 13वें ओवर में पहला शिकार किया. अटैक में आए महेश तीक्ष्णा ने ओवर की पांचवीं गेंद पर एडेन मारक्रम को कैरम बॉल पर फंसा और स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैदराबाद के कप्तान चूके लेकिन धोनी ने कैच पकड़ने में कोई चूक नहीं दिखाई.

अगले ही ओवर में धोनी को दूसरा शिकार मिला. 14वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने मयंक अग्रवाल को शॉर्ट लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के लिए उकसाया और धोनी ने बिजली सी तेजी से उनका स्टंप उड़ा दिया. हालांकि तीसरे अंपायर ने विकेट को फिर से जांचा लेकिन रीप्ले में भी यही दिखा की धोनी के गेंद को स्टंप पर लगाते समय मयंक बल्लेबाज की क्रीज के आसपास भी नहीं थे.

धोनी ने तीसरा और आखिरी शिकार पारी की आखिरी गेंद पर किया. 20वां ओवर डालने का जिम्मा पाथिराना को मिला. ओवर की आखिरी गेंद पाथिराना ने धीमी गति से डाली जिसकर मार्को जानसन पूरी तरह से चूक गए और गेंद पीछे खड़े धोनी के हाथो में गई. हालांकि जानसन फिर भी रन के लिए दौड़ पड़े. लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से भाग रहे वाशिंगटन सुंदर जब तक दूसरे छोर पर पहुंचते धोनी ने अपने अचूक निशाने से गेंद को स्टंप पर मारा.

