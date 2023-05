WATCH: एक ओवर में लगातार दो बीमर फेंकने के बाद MS Dhoni ने आखिर कहा क्या था? दीपक चाहर ने किया खुलासा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को चार आईपीएल खिताब जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को उनके शांत स्वभाव और दबाव में धैर्य ना खोने की काबिलियत के लिए कैप्टन कूल कहा जाता है लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ऐसे मौके आए है जब कैप्टन कूल ने भी अपना आपा खोया हो.

आईपीएल 2019 के चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेले गए मैच के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था. 6 अप्रैल को खेले गए टूर्नामेंट के 18वें लीग मैच में जब सीएसके के प्रमुख तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने डेथ ओवर में लगातार दो बीमर फेंके जिसके बाद धोनी काफी गुस्से में आ गए.

मैच के 19वें ओवर में लगातार दो नो बॉल फेंकने के बाद चाहर को कप्तान धोनी से बातचीत करते देखा गया. धोनी काफी देर तक चाहर को समझाते रहे और इस दौरान सीएसके कप्तान काफी गुस्से में नजर आ रहे थे.

इस घटना के चार साल बाद चाहर ने खुलासा किया है कि आखिर धोनी ने उनके कहा क्या था. गौरव कपूर के शो ब्रेकफॉस्ट विद चैंपियन में चाहर ने बताया कि ये पहला मौका था जब वो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे जिस वजह से उनसे ये गलती हुई.