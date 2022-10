भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 विश्व कप 2022 सुपर 12 मैच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जीत के नायक बने लेकिन भारतीय पारी के आखिरी ओवर में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने जिस तरह की सूझबूझ का प्रदर्शन किया वो ना केवल काबिले तारीफ थी बल्कि उनकी इस समझदारी ने जीत में अहम योगदान भी दिया.Also Read - किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किये गए ऋषि सुनक

अश्विन ने ना केवल टीम इंडिया को मुश्किल समय में जीत दिलाई बल्कि अपने साथी दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की एक बड़ी गलती को सुधारने का काम भी किया. इसी वजह से कार्तिक ने मैच के बाद अश्विन को उन्हें 'बचाने के लिए' के लिए शुक्रिया कहा. बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया के सिडनी पहुंचने पर पोस्ट किए गए वीडियो में कार्तिक तमिलनाडु के अपने साथी अश्विन को शुक्रिया कहते नजर आ रहे हैं.

