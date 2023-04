WATCH: दिल्ली-हैदराबाद आईपीएल मैच से दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में आपस में भिड़े फैंस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में अब तक फैंस को कई रोमांचक और मनोरंजक मैच देखने को मिले हैं, जहां दोनों टीमें आखिरी गेंद पर दो अंकों के लिए जी जान से लड़ाई करती हैं. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान ये लड़ाई फैंस तक पहुंच गई.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2023 के 40वें मैच में दोनों टीमों के प्रशंसक स्टैंड में लड़ाई करते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

क्रिकेट विश्लेषक और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मुफद्दल वोहरा ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो फुटेज साझा करते हुए लिखा, “एसआरएच के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली में प्रशंसकों के बीच लड़ाई हुई.”