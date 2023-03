WATCH: सालों बाद आमने-सामने आए गौतम गंभीर-शाहिद अफरीदी, फिर छिड़ी पुरानी प्रतिद्वंद्विता

गौतम गंभीर और शाहिद ऑफरीदी कतर के दोहा में खेले जा रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सीजन के पहले मैच में बतौर कप्तान एक दूसरे के खिलाफ उतरे.

भारत और पाकिस्तान टीमों के प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट इतिसाह की सबसे कड़ी प्रतियोगिता मे से एक है. मैदान पर इन दोनों टीमों के मुकाबलों ने हमेशा ही फैंस का मनोरंजन किया है, कई बार शानदार प्रदर्शन से तो कई बार मैदान पर हुए छोटे-बड़े विवादों. ऐसा ही एक विवेक साल 2007 में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के बीच हुआ था. हालांकि ये विवाद मैदान तक ही सीमित नहीं रहा क्योंकि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी ये दोनों पूर्व खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे.

ऐसे में जब गंभीर और आफरीदी लीजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 2 के ओपनिंग मैच में करीब एक दशक के बाद फिर से मैदान पर एक-दूसरे के खिलाफ उतरे तो एक बार फिर माहौल गंभीर नजर आया.

भारत महाराजाओं के कप्तान गंभीर और एशिया लायंस के कप्तान अफरीदी टॉस के लिए मैदान पर आए. एशिया लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, इसके बाद दोनों दिग्गजों ने बेहद अजीब तरह से एक दूसरे से हाथ मिलाया.

आफरीदी चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गंभीर ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और पूर्व पाक कप्तान की तरफ देखा भी नहीं. गंभीर-आफरीदी की इस मुलाकात जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. फैंस ने गंभीर-आफरीदी के अजीबोंगरीब हैंडशेक का जमकर मजाक उड़ाया और ये तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल गई.

हालांकि दोनों खिलाड़ियों का ये रवैया केवल टॉस तक ही सीमित नहीं रहा. मैच की दूसरी पारी के दौरान, अफरीदी ने गंभीर के खिलाफ गेंदबाजी की. आफरीदी ने गंभीर को 10 गेंदें फेंकी, जिसमें भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने एक चौके सहित 10 रन बनाए.

गंभीर और अफरीदी के बीच और भी बातचीत हुई जब दो ओवर बाद, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने एक बार फिर गंभीर से बहस की. जैसे ही गंभीर ने अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सिंगल लिया और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए, एलबीडब्ल्यू की एक बड़ी अपील ठुकरा दी गई. आफरीदी ने बल्लेबाज से पूछा कि क्या गेंद बल्ले से लगी थी तो गंभीर केवल सिर हिलाया.

Gautam Gambhir & Shahid Afridi meet at the Legends League Cricket.#LLCT20 #LegendsLeagueCricket pic.twitter.com/OqR2TGlGuo — Ashutosh Srivastava 🇮🇳 (@sri_ashutosh08) March 10, 2023

Captains Shahid Afridi and Gautam Gambhir in the Legends Cup match in Qatar today #LegendsLeagueCricket pic.twitter.com/SRAyuamyef — Awesomo_vines 🇵🇰 (@Awesomo_Vines) March 10, 2023

“Once I was fined 1 lac rupees for confronting Gautam Gambhir. It’s the best money I’ve ever spent.” – Shahid Afridi pic.twitter.com/rK5IXtucFY — Basit Subhani (@BasitSubhani) March 10, 2023

Body language and action says Gautam Gambhir is the real boss here and he owns Afridi forever. pic.twitter.com/WGlt2P66aZ — Lala (@FabulasGuy) March 10, 2023

Shahid Afridi with his smile still teasing Gautam Gambhir #LLCT20 pic.twitter.com/292t4yU5X1 — Ahtasham Riaz 🇵🇰 (@AhtashamRiaz_) March 10, 2023

