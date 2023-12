WATCH: स्टेडियम में आतिशबाजी के बीच ग्लेन मैक्सवेल ने बेटे के साथ मनाया नया साल; देखें क्यूट वीडियो

31 दिसंबर की रात सारी दुनिया अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का इंतजार कर रही है वहां ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने क्रिकेट स्टेडियम में अपने बेटे के साथ नए साल का स्वागत किया.

रविवार को बिग बैश लीग 2023-24 में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मुकाबले में अपनी टीम मेलबर्न स्टार्स को सात विकेट से जीत दिलाने के बाद जब मैदान पर चारों तरफ आतिशबाजियां जगमना रही थीं तब मैक्सवेल अपने बेटे को लेकर मैदान पर आए. स्टेडियम में अपने बेटे के साथ नए साल का जश्न मना रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

The best way to end a year @StarsBBL @Gmaxi_32 #BBL13 pic.twitter.com/n4cGOrJwTz

— KFC Big Bash League (@BBL) December 31, 2023