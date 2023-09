WATCH: रोहित शर्मा की खराब किस्मत; मैक्सवेल के हाथ में चिपकी गेंद तो लौटना पड़ा पवेलियन

Rohit Sharma vs Glenn Maxwell : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार वापसी की. राजकोट वनडे में भारतीय प्लेइंग इलेवन में लौटे रोहित ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सके. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के हैरतअंगेज कैच ने रोहित की विस्फोटक पारी को 81 रन पर ही रोक दिया.

राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित ने 142 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 57 गेंदो पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 81 रन की पारी खेली.

रोहित और विराट कोहली (Virat Kohli) की साझेदारी की मदद से भारतीय टीम ने 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 135 रन का स्कोर खड़ा किया.

Warra catch by maxwell

Rohit played brilliantly as always pic.twitter.com/cRTtisPKv9

— Ahsaan Elahi (@Callme_ahsaan) September 27, 2023