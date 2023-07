WATCH: LBW आउट दिए जाने के बाद हरमनप्रीत कौर ने गुस्से में स्टंप पर मारा बैट

भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने के बाद गुस्से में स्टंप पर अपना बल्ला मारा.

226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरमनप्रीत 34वें ओवर में नाहिदा अख्तर की गेंद पर स्वीप करने गईं. लेकिन भारतीय कप्तान गेंद को मिस कर गयीं और पैड पर लगी. नाहिदा की अपील पर अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी, जिससे हरमनप्रीत नाराज हो गईं.

गुस्से में उन्होंने अपने बल्ले से स्टंप्स पर प्रहार किया और पवेलियन की ओर जाने से पहले अंपायर को कुछ गुस्से भरे शब्द कहे. पवेलियन के रास्ते में, जब वह बाउंड्री तक पहुंची तो उन्होंने दर्शकों को अंगूठा दिखाया.