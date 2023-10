WATCH: मार्क वुड की 146 kmph गति की घातक यॉर्कर के सामने घुटनों पर गिरे Heinrich Klaasen लेकिन अगली गेंद पर लिया बदला...

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए दक्षिण अफ्रीका के शानदार मध्यक्रम बल्लेबाज हैनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 का अब तक का सर्वश्रेष्ठ शतक बनाया. 61 गेंदो पर खेली 100 रन की पारी के दौरान क्लासेन ने ना केवल मुंबई की गर्मी का सामना किया बल्कि इंग्लैंड की घातक तेज गेंदबाजी को आसानी से खेला.

दक्षिण अफ्रीकी पारी के 47वें ओवर में मार्क वुड (Mark Wood) ने 146 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद फेंककर क्लासेन को घुटनों पर ला दिया. ओवर की दूसरी गेंद पर वुड ने क्लासेन के पैरों को निशाना बनाया और प्रोटियाज बल्लेबाज जमीन पर गिर पड़े. क्लासें जो कि पहले ही गर्मी से परेशान होकर थके हुए लग रहे थे पिच पर गिरने के बाद थोड़ी देर वहीं पर लेटे रहे.

लेकिन जब क्लासेन उठे तो फिर एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ा. इस बार क्लासेन पहले ही समझ गए कि वुड यॉर्कर लेंथ ही डालेंगे और इसलिए उन्होंने खुद को रूम दिया और यॉर्कर को फुलटॉस बनाकर छह रन के लिए खेल दिया.

That SIX from Heinrich Klaasen pic.twitter.com/HfBf4lTwkA

— Sameer Allana (@HitmanCricket) October 21, 2023