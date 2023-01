भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को उनके करियर के दौरान कई गेंदबाजों ने आउट किया है लेकिन एक ऐसा भी मामला है जहां उनके ही साथी खिलाड़ी इस भारतीय दिग्गज के आउट होने का कारण बने. इसी किस्से को याद करते हुए पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह (RP Singh) और आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने तेंदुलकर से माफी मांगी.

दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह ने आकाश चोपड़ा से बातचीत में खुलासा किया कि एक मैच के दौरान उनकी वजह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तेंदुलकर को रन आउट होना पड़ा था.

एसए टी20 लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स और प्रोटेरिया कैप्टिल्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में जब एल्जारी जोसेफ के ओवर में फिलिफ साल्ट के सीधा गेंदबाज की तरफ शॉट खेलने की वजह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थूनिस डी ब्रुइन रन आउट हो गए चूंकि गेंद विकेट पर लगने से पहले गेंदबाज के हाथ पर लगी थी और ब्रुइन लाइन से आगे खड़े हुए थे.

जिसके बाद चोपड़ा ने ये सवाल उठाया कि जो लोग गेंदबाज के लाइन से आगे खड़े बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर पर रन आउट करने को क्रिकेट के खेल की भावना के विपरीत मानते हैं वो इस तरह के डिसमिसल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते हैं.

चोपड़ा ने कहा, “ये भी तो रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड था तो इसमें कौन सी स्किल थी.”

चोपड़ा के इस कमेंट के बाद आरपी सिंह ने भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट के डिसमिसल पर अपनी राय दी. सिंह ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपने करियर के दौरान गेंदबाजी करते हुए कभी किसी बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट नहीं किया हो लेकिन एक बार बल्लेबाजी करते हुए उनके शॉट की वजह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज रन आउट हो गए थे.

और वो बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर. ये सुनते ही चोपड़ा ने आरपी सिंह से पूर्व भारतीय दिग्गज से माफी मांगने को कहा और खुद को तेंदुलकर से माफी मांगी.

जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने चोपड़ा और सिंह का माफी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीट किया, “पहली बार, स्ट्रैट ड्राइव मेरा पसंदीदा शॉट नहीं था आकाश चोपड़ा. आरपी सिंह भैया तो बल्लेबाजी करते समय भी विकेट लेते थे.”