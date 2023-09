कोलंबो: बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 के फाइनल में पूरी तैयारी के साथ उतरी. टीम में छह बदलाव किए गए. सभी खिलाड़ी जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ आराम दिया गया था वे वापस आए. इसमें सिराज भी थे. और सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पूरी कसर निकाली. रविवार को श्रीलंका के खिलाफ आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया.

बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ. खेल करीब 45 मिनट देरी से शुरू हुआ लेकिन पिच और मौसम का भारतीय पेसर्स ने भरपूर फायदा उठाया. सिराज ने अपने दूसरे ओवर में उन्होंने श्रीलंका को एक दो नहीं बल्कि चार झटके दिए.

ओवर की पहली गेंद सिराज के सामने थे प्रथम निसांका. सिराज ने एक लेंथ गेंद फेंकी. ऑफ स्टंप के बाहर. निसांका ने उसे खेलना चाहा. उस पर बल्ला लगाया. और गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला. वह गेंद को थोड़ा दूर खेलना चाहते थे. रविंद्र जडेजा ने अपनी दाएं ओर छलांग लगाई और एक कमाल का कैच किया.

दूसरी गेंद- सिराज की सदीरा समरविक्रमा को. कोई रन नहीं. लेंथ गेंद और बल्लेबाज ने उसे जाने दिया.

तीसरी गेंद- सिराज को एक और विकेट. लेंथ गेंद थी. टप्पा खाने के बाद अंदर आई. बल्ले के अंदरूनी किनारे को चकमा देती हुई पैड के घुटने के पास लगी. गेंद अगले पैर पर लगी थी और अंपायर ने अपील पर उंगली उठा दी. लेकिन बल्लेबाज ने रिव्यू लेने का फैसला किया. लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला भी भारत के पक्ष में गया. नतीजा. श्रीलंका को एक और झटका.

3.4- अब चरिथ असलांका गए. पाकिस्तान के खिलाफ हीरो रहे इस खिलाड़ी के पास भी सिराज की आग उगलती गेंदों का कोई सामना नहीं था. यह ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. असलांका ने गेंद को पुश किया. उनके पैर नहीं हिले. गेंद सीधा कवर में गई. ईशान किशन ने सीधा कैच लपका.

पांचवीं गेंद- चौका. लेंथ गेंद स्टंप पर. मिड-ऑन पर कोई नहीं था. धनंजय डि सिल्वा ने गेंद को खेला. वहां कोई फील्डर नहीं था. चार रन.

