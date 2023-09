मोहाली। भारतीय कप्तान के एल राहुल (KL Rahul) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में शुक्रवार को यहां टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. भारत ने रुतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के मैट शॉर्ट ने इस मैच से वनडे में डेब्यू किया जबकि एलेक्स कैरी को आराम दिया गया. उनकी जगह जोश इंग्लिश विकेटकीपिंग करेंगे.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान कंगारू टीम को मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया. शमी ने पारी के पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को चलता किया. इस ओवर की शुरुआत कप्तान केएल ने दो स्लिप से की लेकिन बाद में हटा दिया. लेकिन शमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. शमी की चौथी गेंद लेंथ रही जो, हल्की आउटस्विंग हुई और मार्श के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीथे स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई. ये विकेट बिलकुल क्लासिक टेस्ट मैच डिसमिसल रहा. इस विकेट का वीडियो बीसीसीआई ने एक्स पर शेयर किया है जो अब काफी वायरल हो रहा है.

Early success for #TeamIndia!

A wicket for @MdShami11 as Shubman Gill takes the catch.

Australia lose Mitchell Marsh.

Live – https://t.co/F3rj8GI20u… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cNcwJeQiXN

— BCCI (@BCCI) September 22, 2023